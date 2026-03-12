Nueva York.- Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1.15% mientras el conflicto en Medio Oriente sigue sin dar señales de acercarse a un final.

A la apertura del mercado neoyorquino, el Dow Jones perdía 544 puntos, hasta 46 mil 872 enteros; el selectivo S&P 500 caía 0.77%, hasta 6 mil 723 unidades, y el tecnológico Nasdaq restaba 0.8%, hasta los 22 mil 533 puntos.

Los inversionistas siguen preocupados por el desarrollo de la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo mundial.

Lee también EU no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz: secretario de Energía; dice que será "pronto, pero no ahora"

El West Texas Intermediate (WTI) subía este jueves 6.51%, hasta 92.93 dólares el barril, tras la drástica reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El precio del petróleo se ha disparado desde el inicio de la guerra de Eu e Israel contra Irán. Foto: AFP

Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei declaró que el estrecho de Ormuz debería seguir cerrado como herramienta de presión contra el enemigo, lo que podría seguir aumentando el precio del crudo.

Las ventas fueron generalizadas, y tanto los bancos, como las tecnológicas iniciaron la jornada en rojo. JP Morgan Chase caía 2.34%, y Morgan Stanley, 4.06%.

Lee también Nuevo líder supremo de Irán pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz; es su primer mensaje tras caída de Alí Jamenei

Además, la plataforma de inteligencia artificial (IA) UiPath perdía 6.58% tras pronosticar un crecimiento anual de los ingresos más lento de lo esperado.

En otros mercados, el oro caía 0.34%, hasta 5 mil 160 dólares por onza, y la plata subía 0.90%, hasta 86.305 dólares.

