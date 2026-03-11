Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos"; planea retomar su curul en San Lázaro

VIDEO: Diputada Damaris Silva reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal a oposición; Morena les expresa su respeto

José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos

Velan en Neza a una de las víctima del colapso de edificio San Antonio Abad; mañana será sepultado en panteón de la región

Integrantes del CJNG emboscan a personal de Guardia Civil de Michoacán en Región Lacustre; hay un oficial lesionado

Washington, 11 mar.- El presidente de EU, , aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

"La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra , luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky.

Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha "desaparecido" y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de cinco mil 500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.

