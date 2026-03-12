El FBI advirtió recientemente a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la Costa Oeste, informó ABC News, que dijo haber revisado una alerta emitida.

ABC News señaló que funcionarios de inteligencia también se han mostrado preocupados en los últimos meses por el creciente uso de drones por parte de los cárteles de la droga mexicanos.

El gobernador Gavin Newsom dijo que “estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California”. “Se está investigando”, dijo el presidente Donald Trump