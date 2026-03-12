Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Cae el “Negro Billetes” presunto colaborador de La Chokiza; organizaba actividades de “montachoques”

Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en una universidad de Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.

El FBI informó que el atacante también falleció y anunció que investiga el caso como "un acto de terrorismo".

En una conferencia de prensa, la agente especial Domonique Evans identificó al tirador como Mohamed Jalloh y señaló que estuvo en prisión de 2017 a 2024 por "vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, en inglés) posteriormente conocido como ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)".

Evans explicó que el caso debe ser investigado como un acto de terrorismo debido a que durante el tiroteo el atacante gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe).

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, durante el ataque una persona falleció y dos más resultaron heridas, antes de que Jalloh resultara muerto por la policía.

Jalloh, de 36 años, es originario de Sierra Leona y entre 2009 y 2015 habría sido miembro de la , de acuerdo con la cadena Fox News.

De acuerdo con la policía de Virginia, las dos personas heridas y el fallecido durante el ataque eran estudiantes de un programa de formación militar pero sus identidades no han sido reveladas.

Este mismo jueves se produjo también un tiroteo en una sinagoga cercana a Detroit (Míchigan), cuando un hombre armado con un rifle embistió su vehículo contra el templo y fue abatido por la policía, sin que se registraran otras víctimas mortales.

Las autoridades no han vinculado hasta ahora esos dos sucesos con supuestas represalias a la guerra que mantienen contra Irán.

