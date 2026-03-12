Más Información

La tarde de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, informó que se realizó un operativo en Villa de Álvarez, Colima, dónde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.

En consecuencia, la Administración de Control de Drogas (, por su nombre en inglés) felicitó al Gobierno de México a través de sus redes sociales.

En un comunicado la DEA aseguró que proveyó de información crucial a México para poder llevar a cabo la incautación y el arresto.

La agencia asegura que estas acciones "demuestran el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CJNG" y que remover a los cárteles salva "millones de vidas".

Finalmente, dentro del comunicado la DEA felicita al Gobierno mexicano y al "valiente personal" que realizó el operativo.

Detienen a líder de célula delictiva del CJNG

Por su parte, el secretario Harfuch añadió que durante los operativos fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair “N”.

Además, dio a conocer que "fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos".

Los otros detenidos son:

  • Carlos Iván Oropeza
  • Claudia Alejandra Córdoba
  • Luis Alberto Martínez
  • Omar Aldo Sorinao
  • Ana María Tejeda.
Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima. 12 de marzo de 2026. Foto: Especial
También informaron que los domicilios localizados en el municipio de Villa de Álvarez eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

