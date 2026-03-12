Más Información
La tarde de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se realizó un operativo en Villa de Álvarez, Colima, dónde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.
En consecuencia, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) felicitó al Gobierno de México a través de sus redes sociales.
En un comunicado la DEA aseguró que proveyó de información crucial a México para poder llevar a cabo la incautación y el arresto.
La agencia asegura que estas acciones "demuestran el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CJNG" y que remover a los cárteles salva "millones de vidas".
Finalmente, dentro del comunicado la DEA felicita al Gobierno mexicano y al "valiente personal" que realizó el operativo.
Detienen a líder de célula delictiva del CJNG
Por su parte, el secretario Harfuch añadió que durante los operativos fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair “N”.
Además, dio a conocer que "fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos".
Los otros detenidos son:
- Carlos Iván Oropeza
- Claudia Alejandra Córdoba
- Luis Alberto Martínez
- Omar Aldo Sorinao
- Ana María Tejeda.
También informaron que los domicilios localizados en el municipio de Villa de Álvarez eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.
