El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en un dos operativos realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en Villa de Álvarez, Colima se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.

Mediante una publicación en redes sociales, Harfuch dio a conocer que la serie de operativos fueron resultado del intercambio de información de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA), con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Dando como resultado el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo, en polvo y pastillas, lo que equivale, dijo "aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles".

Lee también En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima. 12 de marzo de 2026. Foto: Especial

El secretario añadió que durante los operativos fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair “N”.

Además, dio a conocer que "fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr