Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia destacó que proteger a las y los jóvenes de las drogas significa salvar vidas, por lo que reconoció la labor de las fuerzas de seguridad y llamó a la sociedad a sumar esfuerzos para evitar que la delincuencia afecte a la juventud.

Como testigo de la destrucción de narcóticos y armamento realizada en la 24 Zona Militar, la gobernadora afirmó que estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y reflejan el trabajo conjunto de estrategia, inteligencia y coordinación entre instituciones para fortalecer la seguridad de la población.

La Fiscalía General de la República (FGR), delegación Morelos, informó que las indagatorias realizadas permitieron incinerar un total de 186.4 kilos de drogas, entre ellas 144.5 kilos de cannabis, 1.4 kilos de clorhidrato de cocaína y 40.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, entre otras sustancias.

En el evento se destruyeron 85 objetos, como mochilas, básculas, objetos de peluche, gorras y teléfonos celulares, entre otros, que en algún momento fueron asegurados en la comisión de delito.

En su mensaje, la gobernadora afirmó que “todos somos responsables de no permitir que la delincuencia destruya a nuestros jóvenes. Desde aquí, mi más amplio reconocimiento por el trabajo que realizan”.

Exhibe el tipo de armamento a jóvenes en Morelos (11/03/2026). Foto: Especial

A los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), aquí acudieron les comentó la importancia de tomar conciencia de que las drogas destruidas en el campo militar acaba con las vidas. “Muchos se quedan en el camino, no sólo porque les afecta el cerebro, sino porque les destruye la vida”, afirmó.

Su mensaje se inscribe en la difusión de dos videos donde se ve a estudiantes de bachillerato inhalando polvo blanco, al parecer cocaína, y a un alumno de secundaria siendo golpeado en el trasero por rechazar comprar droga.

