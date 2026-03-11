Cuernavaca, Mor.- El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que entre las líneas de investigación sobre la desaparición y posterior feminicidio de Karol Toledo, estudiante de la UAEM, se encuentra una amenaza en su contra colgada en redes sociales. Karol desapareció el lunes 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después a orillas de la Laguna de Coatetelco.

Sobre las investigaciones que motivaron el crimen violento de Kimberly, también estudiante de la UAEM, sacada del campus universitario y ultimada en un campo adyacente a la universidad morelense, el fiscal afirmó que no puede revelar más datos por mandato del juez que procesa al presunto responsable por los delitos de desaparición forzada de personas y feminicidio. Blumenkron resaltó que los crímenes de las alumnas no guardan relación y la única coincidencia es que eran estudiantes de la UAEM.

En paralelo, estudiantes universitarios retomaron sus acciones de protesta para exigir justicia para sus compañeras Kimberly y Karol, además de pedir garantías para exponer su pliego petitorio ante autoridades universitarias y de Gobierno.

A la marcha, anunciada como “macro” marcha, asistieron unos 100 alumnos, junto con padres de familia.

Erick, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM, afirmó que en el plan integral de seguridad que presentó la gobernadora Margarita González Saravia faltan las voces de los estudiantes.

“Es una que busca aumentar el número de cámaras dentro de la universidad, pero realmente no nos dicen los plazos y tampoco las garantías para que esto suceda y que no van a repetirse las cosas (feminicidios) que nos llevó a este desenlace”, expuso.

Como parte de la estructura del movimiento estudiantil, dijo que se sentarán a una mesa de diálogo hasta que el movimiento pueda tener claridad de las garantías que pueden ofrecer las autoridades sobre las “medidas reparatorias”, y será hasta ese momento cuando por colectividad decidirán si hay condiciones para sentarse a dialogar.

Protesta por feminicidio en Morelos (11/03/2026). Foto: Justino Miranda/ EL UNIVERSAL

Congreso expone feminicidios

El tema de la UAEM fue expuesto en el Congreso de Morelos donde la bancada del PAN, en voz de la diputada Andrea Gordillo, criticó la ausencia de las autoridades de la UAEM, estudiantes y colectivas feministas en el programa integral de seguridad para la Universidad propuesto por el gobierno del Estado.

En tribuna propuso retomar los modelos de los estados de Querétaro, Aguascalientes y Yucatán donde existen sistemas de transporte diseñados específicamente para estudiantes, incluso con servicios nocturnos y gratuitos. Propuso implementar transportes seguros para estudiantes con unidades equipadas con cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización conectados a centros de monitoreo.

También subió la bancada de Morena y a través de la legisladora Jazmín Solano afirmó que lo que sucede actualmente en materia de violencia es producto de la semilla sembrada en los gobiernos neoliberales

Dijo que los gobiernos estatal y federal surgidos de Morena han estado a la altura y seguirán trabajando en favor de las mujeres y para los universitarios. Desafortunadamente, abundó, “vemos que hay acciones u omisiones y políticamente no sería ético si nos ponemos a revisar y nos ponemos a echar la culpa. Hoy creo que entre todas y entre todos construyamos lazos, tejamos y sobre todo sumemos esfuerzos y conocimientos para que en el estado de Morelos no nos falte ni una más”, expuso.

Por separado, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, pospuso la Feria de la Primavera debido a la situación que enfrenta la UAEM. Explicó que el evento estaba previsto para realizarse entre finales de marzo y principios de abril, sin embargo, consideró que el contexto actual no es adecuado para celebrar la feria.

"El tema de la universidad hace que valoremos que no podemos tener a la máxima casa de estudios en una situación de crisis y Cuernavaca en feria”, expresó.

