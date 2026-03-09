En promedio, de 2019 a la fecha, en la Ciudad de México han ocurrido de cinco a seis feminicidios mensuales. De acuerdo con el Atlas de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia, del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2026, es decir, en siete años y un mes, se han cometido 485 feminicidios en la capital del país.

Las alcaldías con más casos son Iztapalapa (88), Gustavo A. Madero (57), Cuauhtémoc (56), Tlalpan (45), Álvaro Obregón (34) y Xochimilco (28).

El reporte señala que 237 víctimas tenían entre 30 y 59 años; 144, de 18 a 29 años; en tanto que 62 tenían más de 60 años al momento de ser asesinadas.

Mientras que 227 de las mujeres asesinadas fueron halladas en espacios cerrados domésticos, 180, en espacios abiertos públicos y 70, en sitios cerrados no domésticos.

El año con más feminicidios ha sido 2020, cuando se presentaron 82 casos, seguido de 2022 con 76 ejecuciones, 2019 y 2021 con 72 casos y en 2024 se presentaron 71 asesinatos de mujeres por razones de género. El año pasado se reportaron 46 feminicidios y en enero de este año han sido cinco los casos, según el reporte.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha resaltado que los feminicidios se redujeron 35% el año pasado.

“Hemos decidido mantener la Alerta de Género con 14 acciones, porque no vamos a descansar mientras una niña o una mujer en esta Ciudad sufra violencia sólo por el hecho de ser mujeres. Y una gran noticia, en 2025 logramos, en solo un año, la reducción de 35% del delito de feminicidio en la Ciudad de México.

“Hoy, que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta Ciudad se responde. Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios en la Ciudad, 95% de los responsables tienen órdenes de aprehensión”, dijo durante el evento Siempre Vivas que se realizó el pasado sábado 7 de marzo.

Se incorpora figura de médico investigador

De acuerdo con el Plan de Política Criminal 2026 de la fiscalía capitalina, este año se incorporará la figura del médico investigador para analizar de mejor manera los casos de muertes violentas de mujeres.

Este médico investigador se especializará en la aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de los Delitos de Feminicidio y Transfeminicidio y de herramientas para la investigación de muertes de mujeres con perspectiva de género.

Se fortalecerá la coordinación entre el médico investigador, peritos y policía de investigación para el análisis de cuerpos en el lugar del hallazgo y la generación de hipótesis médico-legales.

Asimismo, se implementarán mecanismos para asegurar el análisis y la documentación médico-legal temprana, especializada y con perspectiva de género desde el lugar del hallazgo.