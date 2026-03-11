San Francisco de Campeche.- Nueve de las catorce personas detenidas tras la marcha del 8 de marzo en Campeche quedaron en libertad bajo reservas de ley.

Entre ellas figura una menor de edad y una estudiante.

La liberación ocurrió después de las diligencias iniciales relacionadas con los hechos registrados durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer.

Las autoridades informaron que las nueve personas abandonaron las instalaciones policiales luego de la revisión de su situación legal.

Entre los liberados se encuentran también dos mujeres relacionadas con un vehículo que apareció en grabaciones difundidas, tras los ataques a la Policía.

Las cinco personas restantes, cuatro mujeres y un hombre, quedaron a disposición de un juez y fueron trasladadas al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

Hay que precisar que una mujer enfrenta cargos por intento de asesinato, pues lanzó gasolina y prendió fuego a mujeres policías.

aov/cr