Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

San Francisco de Campeche.- Nueve de las catorce personas detenidas tras la marcha del en quedaron en libertad bajo reservas de ley.

Entre ellas figura una menor de edad y una estudiante.

La liberación ocurrió después de las diligencias iniciales relacionadas con los hechos registrados durante la movilización por el .

Las autoridades informaron que las nueve personas abandonaron las instalaciones policiales luego de la revisión de su situación legal.

Lee también

Entre los liberados se encuentran también dos mujeres relacionadas con un vehículo que apareció en grabaciones difundidas, tras los.

Las cinco personas restantes, cuatro mujeres y un hombre, quedaron a disposición de un juez y fueron trasladadas al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

Hay que precisar que una mujer enfrenta cargos por intento de asesinato, pues lanzó gasolina y prendió fuego a mujeres policías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]