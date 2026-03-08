Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

Más Información
San Francisco de Campeche.- En la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, una mujer intentó prender fuego a elementos de la policía.
A través de un video compartido en redes sociales se observa cómo una encapuchada arroja una botella al piso, acciona un encendedor y comienzan a brotar las llamas muy cerca de un grupo de policías, las cuales logran apagarlas.
Al igual que en Yucatán, en la marcha de activistas feministas hubo acciones violentos.
Gobernadora condena agresión
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, condenó la agresión contra mujeres policías que estaban "en cumplimiento de su deber" y comentó que contradice la lucha feminista.
Agregó que las personas han sido identificadas, algunas de ellas están relacionadas con "grupos políticos" y se presentarán las denuncias correspondientes.
CDMX se pinta de morado en 8M; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha
