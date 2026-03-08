Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

San Francisco de Campeche.- En la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, una mujer intentó prender fuego a elementos de la policía.

A través de un video compartido en redes sociales se observa cómo una encapuchada arroja una botella al piso, acciona un encendedor y comienzan a brotar las llamas muy cerca de un grupo de policías, las cuales logran apagarlas.

Al igual que en Yucatán, en la marcha de activistas feministas hubo acciones violentos.

No estamos de acuerdo con esta agresión de carácter criminal. Durante las movilizaciones del 8 de marzo se registraron actos violentos en los que incluso se intentó prender fuego a mujeres policías que se encontraban cumpliendo con su deber.



Estos hechos no representan la causa… pic.twitter.com/SWyz67ilE2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 9, 2026

Gobernadora condena agresión

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, condenó la agresión contra mujeres policías que estaban "en cumplimiento de su deber" y comentó que contradice la lucha feminista.

Agregó que las personas han sido identificadas, algunas de ellas están relacionadas con "grupos políticos" y se presentarán las denuncias correspondientes.

