CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

San Francisco de Campeche.- En la marcha con motivo del , conmemorado cada 8 de marzo, una mujer intentó prender fuego a elementos de la policía.

A través de un video compartido en redes sociales se observa cómo una encapuchada arroja una botella al piso, acciona un encendedor y comienzan a brotar las llamas muy cerca de un grupo de policías, las cuales logran apagarlas.

Al igual que en Yucatán, en la marcha de activistas feministas hubo acciones violentos.

Gobernadora condena agresión

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, condenó la agresión contra mujeres policías que estaban "en cumplimiento de su deber" y comentó que contradice la lucha feminista.

Agregó que las personas han sido identificadas, algunas de ellas están relacionadas con "grupos políticos" y se presentarán las denuncias correspondientes.

