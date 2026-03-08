8M: ¿Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer?; esta es la razón

Cada 8 de marzo, miles de mensajes, publicaciones y campañas aparecen en redes sociales con frases como “Feliz Día de la Mujer”. Sin embargo, en los últimos años cada vez más mujeres, colectivos y especialistas han señalado que felicitar en esta fecha no es lo más adecuado.

La razón está relacionada con el verdadero significado del 8M, una jornada que no fue creada para celebrar, sino para recordar una larga historia de lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia. Por ello, muchas personas consideran que tratar esta fecha como una festividad puede desvirtuar su sentido original.

El 8M: una fecha marcada por la lucha de las mujeres

El 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer, tiene su origen en los movimientos obreros y feministas de finales del siglo XIX y principios del XX.

Durante esa época, miles de mujeres trabajaban en fábricas bajo condiciones precarias: largas jornadas laborales, salarios más bajos que los de los hombres y casi ningún derecho laboral. Estas desigualdades provocaron varias protestas y movilizaciones lideradas por trabajadoras que exigían mejores condiciones laborales, derecho al voto y reconocimiento de sus derechos.

Uno de los hechos más recordados en esta historia es el incendio ocurrido en 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde murieron más de 140 trabajadoras. Este suceso evidenció las condiciones en las que muchas mujeres laboraban y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos laborales.

Años después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y promover la igualdad de género en todo el mundo.

Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer

Es por ello, que la principal razón por la que muchas mujeres piden no felicitar el 8M es porque la fecha no fue concebida como una celebración, sino como una conmemoración y una jornada de reflexión.

Felicitar puede interpretarse como si se tratara de una festividad similar al Día de las Madres o un cumpleaños, cuando en realidad el objetivo del día es recordar las luchas históricas de las mujeres y visibilizar los problemas que aún existen.

Entre los temas que suelen ponerse sobre la mesa cada 8 de marzo están:

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres

La violencia de género

El acceso equitativo a oportunidades laborales y educativas

La participación política y social de las mujeres

Los feminicidios

Por esta razón, en muchos países las mujeres salen a las calles en marchas y manifestaciones para exigir cambios y llamar la atención sobre estas problemáticas.

