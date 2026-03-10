Más Información

San Francisco de Campeche.- La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que un juez vinculó a proceso a una mujer señalada por presuntamente y prender fuego a mujeres policías durante los hechos registrados en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Campeche.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputada enfrenta cargos por , luego de que presuntamente rociara con combustible a las agentes y posteriormente les prendiera fuego en medio de la movilización.

Como se informó la Fiscalía confirmó 14 detenidos por agresiones a policías y hechos violentos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, 23 mujeres policías resultaron , 3 por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con gases tóxicos.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas en estos hechos.

aov/cr

