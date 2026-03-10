Más Información
Diputados designan a Aureliano Hernández, cercano a Colmenares, como nuevo Auditor Superior; estará en el cargo hasta 2034
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
San Francisco de Campeche.- La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que un juez vinculó a proceso a una mujer señalada por presuntamente lanzar combustible y prender fuego a mujeres policías durante los hechos registrados en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Campeche.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputada enfrenta cargos por tentativa de homicidio, luego de que presuntamente rociara con combustible a las agentes y posteriormente les prendiera fuego en medio de la movilización.
Como se informó la Fiscalía confirmó 14 detenidos por agresiones a policías y hechos violentos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Lee también Olor a gas en laboratorio del Hospital Infantil de Sonora provoca movilización de bomberos y Protección Civil; no se hallaron fugas
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, 23 mujeres policías resultaron lesionadas, 3 por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con gases tóxicos.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas en estos hechos.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]