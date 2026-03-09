Más Información
Naucalpan, Méx.- Dos lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de un camión recolector de basura en la colonia de San Mateo Nopala, Naucalpan, el cual impactó contra una vivienda.
De acuerdo con las autoridades municipales, se trató de un chofer y un transeúnte, los cuales fueron trasladados al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Lomas Verdes.
El hecho se registró la mañana de este lunes, mientras el vehículo de la empresa AMBIENTUM circulaba en una pendiente y debido al exceso de velocidad el vehículo salió del camino, en la calle Calvario e impactó con una vivienda.
El Gobierno municipal de Naucalpan dio a conocer que anteriormente fueron colocados muros de contención para evitar el tránsito de vehículos pesados en la zona, sin embargo, los vehículos no respetaron las medidas, por lo que derivó en este hecho.
Al sitio acudieron elementos de la Guardia Municipal, paramédicos y personal de Servicios Públicos, quienes atendieron a las personas afectadas y realizan maniobras para retirar el vehículo.
Las autoridades exhortaron a automovilistas y peatones a evitar la zona para facilitar las labores que se realizan en el lugar.
