San Francisco de Campeche.- La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que fueron 14 los detenidos por agresiones a policías y hechos violentos durante la marcha para conmemorar el día Internacional de la Mujer.

Los 14 detenidos se encuentran por los delitos de daño en propiedad ajena, motín, homicidio en grado de tentativa y que en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez para deslinde de responsabilidades.

Se informó que fueron dañados 35 propiedades históricas y religiosas.

La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana informó que participaron, 173 policías en total entre ellas 109 mujeres, de las cuales 23 policías resultaron lesionadas, 3 por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con gases tóxicos.

La Secretaría de Gobierno descalificó las acciones ya que violentaron a servidores públicos y son delitos que se cometieron.

