San Francisco de Campeche.- La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que fueron 14 los detenidos por agresiones a policías y durante la marcha para conmemorar el día Internacional de la Mujer.

Los 14 detenidos se encuentran por los delitos de daño en propiedad ajena, motín, homicidio en grado de tentativa y que en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez para deslinde de responsabilidades.

Se informó que fueron históricas y religiosas.

La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana informó que participaron, 173 policías en total entre ellas 109 mujeres, de las cuales 23 policías resultaron lesionadas, 3 por quemaduras y 20 policontundidas, ya que las manifestantes le tiraron a los policías, diésel, gasolina y bombas con .

La Secretaría de Gobierno descalificó las acciones ya que violentaron a servidores públicos y son delitos que se cometieron.

