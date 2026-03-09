En la capital del estado se registraron dos nuevos hechos de violencia, en uno de ellos, Jesús Julián “N”, de 29 años de edad, falleció en un hospital, luego de ser víctima de un ataque a balazos y un hombre de complexión robusta, resultó herido de bala al resistirse a ser despojado de su motocicleta, en la colonia la Conquista.

Los hechos de violencia se escenificaron luego de que durante las últimas cuarenta y ocho horas, la Fiscalía General del Estado, reportó que en ese lapso de tiempo, no se presentaron homicidios dolosos en Sinaloa.

En el exterior de una tienda de autoservicio, ubicada sobre el boulevard Conquistadores, de la colonia que lleva su nombre, un hombre, como de 35 años de edad, de complexión robusta, recibió dos disparos de arma de fuego, durante un intento de despojo de la motocicleta que conducía.

Los paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital, reportaron que esta persona aún no identificada, presentaba un impacto de bala en la espalda y uno cerca de la cara.

En el segundo hecho, fuera de un taller mecánico, ubicado por la calle Concepción Ocaraza, de la colonia Seis de Enero, personas desconocidas atacaron a balazos a un vecino de dicho sector de nombre, Jesús Julián, de 29 años, el cual fue llevado a un hospital a causa de las graves heridas que presentó.

La victima de la agresión que reparaba un vehículo fuera del taller fue declarado como muerto poco después de su ingreso al hospital, por lo que la Fiscalía General del Estado fue notificada para que abra las investigaciones respectivas.

