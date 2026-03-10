Más Información
Hermosillo, Sonora.- La mañana de este 10 de marzo de 2026, se registró movilización de elementos del Departamento de Bomberos y personal de Protección Civil en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, luego de que se reportara un posible olor a gas en el área de laboratorio.
De acuerdo con el encargado del servicio de bomberos, Omar Martínez, al arribar al lugar el personal detectó que el propio hospital ya había actuado de manera preventiva, cerrando el suministro de gas y ventilando el área donde se percibía el aroma.
Tras realizar una inspección con detectores especializados, no se encontraron fugas activas de gas.
Según el reporte, el olor habría sido provocado por una manguera dañada, lo que generó el aroma que alertó al personal.
Como medida preventiva, el personal del laboratorio fue replegado a otra área mientras se ventilaban las instalaciones, y posteriormente se revisó toda la instalación sin que los detectores emitieran alguna alarma.
Bomberos indicaron que el área se encuentra segura, aunque por precaución se decidió mantener cerrado el suministro de gas en esa sección mientras Protección Civil realiza las recomendaciones correspondientes y revisa la normativa de la instalación.
Las autoridades reiteraron la importancia de reportar inmediatamente cualquier olor o posible fuga y activar los protocolos internos para evitar riesgos.
Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) descartó riesgo tras reporte atendido en Hospital Infantil.
Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencia atendieron un reporte por olor a gas en el Hospital Infantil. Tras la revisión correspondiente, se descartó cualquier riesgo y no se registraron personas lesionadas.
Se identificó un pequeño desperfecto en un mechero, mismo que fue atendido de inmediato por personal del hospital. Las actividades continúan con normalidad.
