Más Información

CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Ciudad Obregón, Sonora.- Tres personas, entre ellas una mujer, fueron la tarde de este domingo tras un ataque armado registrado en la colonia Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas sobre la calle Casa Blanca, entre Cerrada Real y Antonio Caso, cuando las víctimas circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet Malibú de color gris con placas afiliadas.

De acuerdo con información preliminar, los tripulantes del vehículo fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma de color negro, desde la cual les dispararon en repetidas ocasiones con , provocando que dos hombres y una mujer, cuyas identidades aún no han sido reveladas, perdieran la vida en el lugar.

Lee también

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que las víctimas tenían entre 25 y 33 años de edad.

Tras el ataque, personal de diversas corporaciones de seguridad y de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaban las víctimas, las autoridades localizaron tipo AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”, así como una pistola semiautomática.

Lee también

Además, en la escena del crimen fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma larga calibres .223 y 7.62 x 39 milímetros.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría estar relacionado con una posible disputa entre .

La Fiscalía estatal indicó que mantiene actos de investigación y operativos para identificar a las víctimas, ubicar a los probables responsables y esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]