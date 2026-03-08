Ciudad Obregón, Sonora.- Tres personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas la tarde de este domingo tras un ataque armado registrado en la colonia Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas sobre la calle Casa Blanca, entre Cerrada Real y Antonio Caso, cuando las víctimas circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet Malibú de color gris con placas afiliadas.

De acuerdo con información preliminar, los tripulantes del vehículo fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma de color negro, desde la cual les dispararon en repetidas ocasiones con armas largas, provocando que dos hombres y una mujer, cuyas identidades aún no han sido reveladas, perdieran la vida en el lugar.

Lee también México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que las víctimas tenían entre 25 y 33 años de edad.

Tras el ataque, personal de diversas corporaciones de seguridad y de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaban las víctimas, las autoridades localizaron tres fusiles de asalto tipo AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”, así como una pistola semiautomática.

Lee también "Tenemos que incomodar y hacer ruido"; mujeres explican importancia del 8M en la actualidad

Además, en la escena del crimen fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma larga calibres .223 y 7.62 x 39 milímetros.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría estar relacionado con una posible disputa entre grupos delictivos.

La Fiscalía estatal indicó que mantiene actos de investigación y operativos para identificar a las víctimas, ubicar a los probables responsables y esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov