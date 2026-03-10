Culiacán.- El cuerpo localizado el pasado viernes 27 de febrero atado de pies y envuelto en una cobija cerca de un canal hidráulico en el campo Balbuena, del municipio de Navolato, fue identificado como Diego Guadalupe “N”, reportado como desaparecido en la capital del estado.

La víctima, originario del municipio de Guasave, pero con residencia temporal en Culiacán, fue vista por última vez un día antes de su hallazgo, por la calzada Aeropuerto, en la colonia Bachigualato, por lo que su familia presentó la denuncia respectiva.

Según la ficha de localización que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lo describió como un masculino de 23 años, de complexión delgada, cabello lacio color negro y con una estatura de un metro 83 centímetros.

El cuerpo del joven permaneció por espacio de 11 días en el Servicio México Forense, donde le practicaron varios estudios y lograron establecer su identidad, por lo que este será entregado a su familia para que le brinde la sepultura.

