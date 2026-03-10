Más Información
Monterrey, Nuevo León. – Una mujer murió después de ser atropellada por un conductor de la Ecovía, sobre la Avenida Lincoln, al poniente de Monterrey.
El accidente se reportó a la altura de la calle Paseo de Cumbres, en la colonia del mismo nombre.
Trascendió que la víctima, de aproximadamente 50 años, estaba cruzando la avenida Lincoln, cuando fue arrollada por el conductor de la unidad con número económico 166.
Después de impactarla, la unidad arrastró a la mujer unos 20 metros sobre el pavimento.
El chofer fue identificado como Rafael de 50 años de edad, quien refirió que, al circular por la zona, la mujer le salió repentinamente y no alcanzó a frenar.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y brigadistas de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron el deceso de la mujer.
Se indicó que la occisa presentaba golpes en la cabeza y fracturas en ambas piernas.
Para deslindar responsabilidades, el conductor quedó a disposición de la autoridad competente quien resolverá su situación jurídica.
