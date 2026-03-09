Tecámac, Méx.- La tarde de este lunes se registró una tormenta, acompañada de granizo en el municipio de Tecámac, lo que dejó calles cubiertas de hielo en varias colonias y en tramos de la autopista México-Pachuca, sobre todo en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El pavimento se cubrió por completo en algunos puntos, lo que redujo la visibilidad y complicó la circulación vehicular durante más de una hora.

Según el reporte de Protección Civil, la tormenta se formó en el Valle de Teotihuacán, con afectaciones iniciales en Teotihuacán y Temascalapa— y avanzó hacia Tecámac entre las 15:00 y 18:00 horas.

Videos y fotografías compartidos por usuarios en redes sociales muestran acumulaciones de granizo que alcanzaron varios centímetros en avenidas principales.

Los propios conductores de vehículos alertaron a otros operadores a extremar precauciones si circulan por esa región del Valle de México porque el pavimento está resbaladizo y podrían presentarse accidentes si van a exceso de velocidad.

El tramo hacia el AIFA en la autopista México-Pachuca se convirtió en una trampa de hielo para los automovilistas. Foto Especial

Además, en otros municipios de la zona oriente del Estado de México se registraron lluvias y chubascos intermitentes, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Texcoco.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la precipitación pluvial se debe a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el centro del país.

No se reportaron granizadas de igual intensidad fuera de Tecámac, aunque sí descargas eléctricas y encharcamientos en vialidades secundarias.

Protección Civil no ha informado hasta el momento sobre daños estructurales graves ni personas lesionadas.

Autoridades viales recomendaron reducir la velocidad y evitar zonas inundables en la autopista y carreteras aledañas.

Caída de granizo en la México-Pachuca. Foto: Especial

Automovilistas quedan varados tras granizada

La intensa granizada registrada la noche de este lunes provocó que decenas de automovilistas quedaran varados en la autopista México–Pachuca, entre los municipios de Zumpango y Tecámac.

El fenómeno ocurrió a la altura del kilómetro 41 con dirección a Pachuca, donde la acumulación de hielo en el asfalto generó complicaciones en la circulación y obligó a los conductores a detener su marcha.

A partir de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se formó una larga fila de vehículos, debido a que la capa de granizo cubrió aproximadamente 20 centímetros de los carriles laterales en dirección al estado de Hidalgo.

Caída de granizo en la México-Pachuca. Foto: Especial

La acumulación del hielo redujo la visibilidad y las condiciones de manejo, por lo que los automovilistas avanzaron a muy baja velocidad mientras otros optaron por detenerse para evitar accidentes.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, policías de tránsito municipal y personal de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores para agilizar la circulación y apoyar a los conductores que quedaron atrapados en la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de emergencia, mientras se realizan maniobras para retirar el granizo acumulado y restablecer el tránsito en la autopista.

El tramo hacia el AIFA en la autopista México-Pachuca se convirtió en una trampa de hielo para los automovilistas. Foto Especial

