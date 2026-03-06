Más Información

Cae Roberto “Beto” Bazán-Salinas, narcotraficante del Cártel del Golfo en Guanajuato; operativo fue realizado por ICE y FGR

Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Fiscalía de Morelos acusa de feminicidio a Jared, detenido por desaparición de Kimberly Joselin; ambos eran alumnos de la UAEM

Pachuca.- Las fuertes acompañadas de registradas la tarde de este viernes, ocasionaron el colapso de la techumbre del lienzo charro de San Pedro Huaquilpan, en el municipio de Zapotlán, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con autoridades de esa demarcación, solo se reportaron pérdidas materiales; sin embargo, en el lugar se encuentran elementos de Protección Civil y de , quienes acordonaron la zona.

Las autoridades señalaron que no había personas dentro del inmueble al momento del colapso; no obstante, se indicó que en el sitio se encontraba un grupo de escaramuzas, por lo que al menos cuatro personas habrían resultado lesionadas.

En el lugar se mantiene un operativo por parte de las , mientras se realizan las labores de revisión del inmueble.

El colapso del techo dejo 3 mujeres y un hombre heridos. Fotos: Especiales.
Asimismo, se pidió a la ciudadanía evitar salir de casa si no es necesario, además de tomar las medidas preventivas correspondientes ante las condiciones climáticas.

De igual manera, se recomendó contar con artículos básicos de emergencia y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección civiles.

