Pachuca.- Las fuertes lluvias acompañadas de granizo registradas la tarde de este viernes, ocasionaron el colapso de la techumbre del lienzo charro de San Pedro Huaquilpan, en el municipio de Zapotlán, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con autoridades de esa demarcación, solo se reportaron pérdidas materiales; sin embargo, en el lugar se encuentran elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública, quienes acordonaron la zona.

Las autoridades señalaron que no había personas dentro del inmueble al momento del colapso; no obstante, se indicó que en el sitio se encontraba un grupo de escaramuzas, por lo que al menos cuatro personas habrían resultado lesionadas.

Lee también Alertan por uso de plaguicida en huertas de mango en Oaxaca; está prohibido en EU desde hace 20 años por su alto nivel tóxico

En el lugar se mantiene un operativo por parte de las autoridades, mientras se realizan las labores de revisión del inmueble.

El colapso del techo dejo 3 mujeres y un hombre heridos. Fotos: Especiales.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía evitar salir de casa si no es necesario, además de tomar las medidas preventivas correspondientes ante las condiciones climáticas.

De igual manera, se recomendó contar con artículos básicos de emergencia y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección civiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

jecg/cr