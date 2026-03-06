Juchitán, Oax. – A pesar de su alto nivel de toxicidad para la salud humana y animal, y para el medio ambiente, el plaguicida conocido como “Malathión 1000”, se sigue aplicando, con el aval del gobierno oaxaqueño, en las huertas de mango de la zona oriente del Istmo.

El “Malathión 1000” es tan tóxico, que desde hace 20 años está prohibido en Estados Unidos de Norteamérica y más de 30 años en Europa, señaló en entrevista el ex Coordinador Nacional Fitosanitario, Yamil Gómez Cid.

Para el combate de la mosca de la fruta, el pasado 20 de febrero el gobernador Salomón Jara Cruz entregó a los productores de mango de la zona oriente, dos mil 500 litros de Malathión 1000., más 40 mil estaciones de cebos artesanales.

Ante el uso indiscriminado de ese plaguicida y ante la preocupación de los productores mangueros, el ex Coordinador Nacional Fitosanitario, planteó al gobierno, a los técnicos y a los dueños de las huertas, que vayan valorando los impactos de ese agroquímico.

Alertan por uso de plaguicida tóxico en huertas de mango en Oaxaca. Fotos: Especiales.

"No se trata solamente de producir más, de ganar más, de ofrecer mangos bonitos y sanos, se trata de tener un equilibrio entre todos esos factores, con la salud de las personas, con la protección del medio ambiente, del suelo y los espejos de agua", añadió.

Yamil Gómez Cid, explicó que en la zona oriente del Istmo se ubican los municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar, que cuentan con 30 mil hectáreas sembradas de mango de exportación y consumo nacional.

En los últimos 20 años, cuestionó, los productores, técnicos y autoridades hemos trabajado a ciegas en el proceso de cuidado de las huertas, combatiendo la mosca de la fruta, porque hemos dejado de lado las consecuencias del uso de Malathión.

"No hay informes, datos, estadísticas oficiales, que muestren casos de leucemia, abortos y cáncer general, a consecuencia del uso indiscriminado y exposición al “Malathión”, creo que deberíamos preocuparnos por indagar con más seriedad", planteó.

Creo, indicó, que todos los involucrados tienen la responsabilidad de estar innovando el uso de instrumentos de combate contra la mosca de la fruta, que sean amigables con la salud y el medio ambiente y evitar, en el futuro, un conflicto social derivado de la búsqueda de mangos sin larvas.

