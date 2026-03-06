Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de 66 días de la agresión sexual que denunciaron dos médicas residentes, el doctor Vicente Plascencia Valadez, anunció su decisión de separarse del cargo, como director del Hospital Infantil de Tamaulipas, con el propósito de no dañar el prestigio y trabajo de la institución, y aseguró que se retira, “con la conciencia tranquila, el alma en paz y la frente en alto”.

Su renuncia ocurre después de que se viralizó un video, el cual difundió una de las dos doctoras afectadas, quien relató la agresión que sufrieron en el nosocomio, la madrugada del 30 de diciembre del 2025, en uno de los espacios de descanso para residentes.

“Me drogaron, me violaron y se callaron. No fue error, fue negligencia”, expresó la doctora.

Al presentar su renuncia, el doctor Plascencia dijo que su trayectoria profesional se ha construido durante años de trabajo, con principios, con vocación y con profundo respeto a la dignidad humana.

“Por estas últimas razones considero que es correcto en este momento dar un paso hacia un lado para que nadie, ni nada, pueda utilizar mi presencia institucional como argumento para distorsionar el proceso de investigación o desviar la atención de lo verdaderamente importante: las víctimas”, expresó este viernes en conferencia de prensa en el auditorio del Hospital Infantil.

Confió en que las autoridades llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias y que se podrá identificar y sancionar a la persona responsable de los hechos.

Reiteró que en todo momento se facilitó el acceso a las autoridades investigadoras y se entregó toda la información disponible desde el primer día, reiteró también su solidaridad absoluta y respeto total hacia el proceso de recuperación personal y emocional de las doctoras residentes.

Plascencia afirmó que todas las decisiones que se tomaron sobre estos hechos estuvieron guiadas por un principio muy claro: “Proteger a las víctimas, preservar su dignidad, proteger su identidad y evitar cualquier forma de revictimización”.

“Hoy dejo el cargo de la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas, pero no mis principios de verdad, de justicia y protección para las víctimas de estas situaciones. Todo esto está siempre por encima de cualquier interés personal”, agregó.

Mencionó que se reintegra a sus funciones como cirujano plástico y reconstructivo en la institución, en donde ha laborado profesionalmente durante 37 años y que deja en manos de las autoridades de salud y de las autoridades correspondientes la investigación para que se esclarezcan los hechos y, en su momento, se nombre a alguien que dirija el hospital.

DETIENEN A PRESUNTO AGRESOR DE LAS DOCTORAS

De última hora trascendió que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) habrían detenido a un hombre de 27 años de edad, como presunto responsable de la agresión sexual a las doctoras residentes.

Diversas fuentes señalaron que la captura de Fernando Antonio “G” ocurrió en la zona centro de Ciudad Victoria.

Según testimonios de los vecinos, los elementos policiales se desplegaron en el lugar, para luego proceder a la detención sin que se presentaran incidentes mayores.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y este sábado sería presentado ante un juez en el Centro de Justicia Integral de Tamaulipas, para que se realice la audiencia inicial.

Anteriormente ya había sido detenido un trabajador del Hospital Infantil de Tamaulipas, lo que provocó manifestaciones de sus familiares y compañeros de trabajo. Después quedó en libertad, debido a que su defensa acreditó que fue ajeno a los hechos.

