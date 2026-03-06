Durante el presente año, Puebla acumula un total de 85 incendios forestales, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Con ese número, la entidad se ubicó en la quinta posición nacional con el mayor número de conflagraciones, solo por detrás del Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Michoacán.

El informe que abarca del primero de enero al día de ayer jueves 5 de marzo, reportó mil 372 hectáreas consumidas por el fuego en territorio poblano.

En lo que va del año, se han registrado en el nivel nacional mil 238 incendios forestales en 30 entidades federativas, en una superficie afectada de 57 mil 576 hectáreas.

De esta superficie, el 98 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 2% a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor presencia de incendios fueron Estados México, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Tlaxcala, que representan el 77 por ciento del total nacional.

Por el contrario, las entidades con mayor superficie dañada fueron San Luis Potosí, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, México, Puebla y Aguascalientes, que representan el 89 por ciento del total nacional.

