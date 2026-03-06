Reynosa, Tamaulipas. - El secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó la detención de elementos de la Guardia Estatal por el presunto delito de extorsión.

Por medio de una publicación en Facebook, Pancardo explicó que los elementos fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

Se trata de al menos cuatro elementos que el jueves 26 de febrero fueron detenidos por personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas luego de que se les denunciara por retención irregular de personas.

Sin embargo, las autoridades no habían brindado información al respecto y no fue hasta hoy, que el secretario de Seguridad confirmó los hechos.

Secretario de Seguridad Pública confirma detención de elementos de la Guardia Estatal en Tamaulipas; acusados por presunta extorsión. Foto: Especial.

Lee también “Kit forense en caso de desaparecer”; la polémica iniciativa del Ayuntamiento de Tehuantepec previo al 8M

"La detención se realizó en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de esta dependencia, en atención a un reporte ciudadano realizado en el municipio de Reynosa, donde se denunció el presunto delito de extorsión cometido por policías a bordo de dos unidades CRP contra un ciudadano", comenta en la publicación.

Pancardo Escudero destacó que cuando se trabaja permanentemente para transformar una institución y construir una mejor Guardia Estatal, inevitablemente salen a la luz conductas que no representan los valores que deben regir el servicio público.

"Mi compromiso es claro: quien traicione la confianza de la ciudadanía no tiene lugar en esta corporación. En ese camino no daremos ni un paso atrás", mencionó en Facebook.

Finalmente aseguró que seguirán trabajando con firmeza para fortalecer a la Guardia Estatal y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Lee también Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr