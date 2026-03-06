Más Información
Ciudad Victoria. - En referencia a la agresión sexual que denunciaron dos doctoras residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas, el fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, aseguró que el hecho está esclarecido y se está procediendo ya en los términos procesales como corresponde.
“La investigación que ustedes conocen ha continuado desde que tuvo inicio a finales del año pasado”, dijo Govea, al ser entrevistado este viernes.
Añadió que, “además de la circunstancia inicial de los primeros datos que se obtuvieron en la investigación y del estatus que tuvo posteriormente, lo que puedo decirles es que la investigación se ha venido enriqueciendo, a la fecha no podría yo darles más detalles, el hecho está esclarecido”.
El Fiscal General afirmó que en todo momento se ha tenido comunicación con las víctimas para mantenerlas al tanto de la investigación y para el esclarecimiento del hecho y obviamente para identidad plena de quien haya participado en el mismo.
“En lo institucional se ha tenido la comunicación con ellas para los fines pertinentes y reiterar el hecho está esclarecido y se está procediendo ya en los términos procesales como corresponde”, expresó.
Indicó que desde el inicio, tanto para la investigación de campo como para los requerimientos de información que se formularon, se ha contado en todo momento con la colaboración del titular del Hospital Infantil y de las autoridades del sistema de salud del Estado.
Director del Hospital Infantil de Tamaulipas afirma que se protege a médicas víctimas de violación; colabora con autoridades
