Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El incendio denominado “Puerto del Volcán”, ubicado en el municipio de Miquihuana, registró un 100 por ciento de control y 90 por ciento de liquidación, de acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF), informó el Gobierno del Estado.

El siniestro comenzó desde el 22 de febrero, en una zona de bosque de encino–pino, y afectó una superficie aproximada de 540 hectáreas, principalmente en estratos de hojarasca, arbustivo y herbáceo.

El informe operativo indica que en las labores de combate y control han participado 119 elementos de distintas dependencias, entre ellas personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA), la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de autoridades estatales, municipales y propietarios de la zona.

Durante la jornada más reciente, y tras las lluvias registradas en el área, el personal operativo realizó actividades de vigilancia y liquidación en la División Alfa, particularmente en riscos y grietas donde permanecía material combustible.

Incendio “Puerto del Volcán” en Miquihuana, está controlado: Gobierno de Tamaulipas; siniestro comenzó el 22 de febrero. Foto: Especial.

Para reforzar las labores, el helicóptero Bell UH-1H matrícula XC-LLW realizó cinco descargas de agua, mientras que un helicóptero Bell 206 efectuó un vuelo de reconocimiento para valorar la situación actual del incendio y verificar posibles puntos de calor.

El coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que el control del incendio es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del esfuerzo permanente de las brigadas en campo.

Reconoció el respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien instruyó mantener disponibles los recursos humanos, terrestres y aéreos necesarios para atender de manera oportuna este tipo de emergencias y proteger el patrimonio natural del estado.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar el uso de fuego en zonas forestales, ya que gran parte de los incendios se originan por actividades humanas, como fogatas mal apagadas.

