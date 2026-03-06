Dos sujetos -quienes habían sido detenidos por estar presuntamente involucrados en una riña entre porras de dos equipos de fútbol de la Liga Premier MX ocurrida en Boca del Rio, Veracruz y que dejó un muerto-, fueron vinculados a proceso.

Se trata de Kevin Jovany “N” y Kevin Alejandro “N”, los cuales fueron aprehendidos por estar vinculados a la riña ocurrida el pasado 21 de febrero a las afueras de las instalaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde se celebró el partido entre el Racing de Veracruz contra Celaya.

Durante audiencia ante un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado presentó pruebas que permitieron que la autoridad judicial decidiera vincular a proceso a ambos detenidos por el presunto delito de homicidio doloso calificado.

Lee también Personal del ISSSTE Hidalgo realiza manifestación; denuncian acoso laboral y hostigamiento por parte de la delegada de prestaciones

La autoridad judicial otorgó cuatro meses de investigación complementaria y se mantuvo la medida cautelar de prisión por un periodo de un año.

Tras el partido celebrado entre ambas escuadras, se registró una riña que provocó la muerte de uno de los aficionados del Club Celaya y que tres personas más resultaran heridas.

El Gobierno del Estado llevó a cabo la suspensión temporal de obras y de cualquier actividad en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, donde ocurrieron los hechos violentos.

Lee también Volcadura de pipa de combustible provoca cierre de carretera federal número 15 en Mazatlán; servicios de emergencia trabajan en la zona

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmr/cr