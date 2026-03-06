Cuernavaca, Mor. - Jared Alejandro, estudiante de la UAEM, quedó vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona en agravio de Kimberly Joselin, su compañera universitaria de 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el lunes pasado en un predio contiguo a la universidad estatal.

Para su resolutivo, la jueza especializada de Control, Yaredi Montes Rivera, argumentó que dos personas confirman actos de violencia de Jared, de 22 años, contra Kimberly antes de la desaparición. También expuso como prueba el hallazgo de la credencial del INE de Kimberly en el cuarto donde fue detenido el presunto responsable, además que la tarjeta SIM del teléfono de la joven víctima fue localizada en un móvil Oppo, propiedad de Jared.

Jared Alejandro, estudiante de la UAEM, ya fue vinculado a proceso. Foto: Especial

Entre las últimas llamadas que arrojó la investigación al móvil de la universitaria se encontró una llamada de 105 segundos entre Jared y Kimberly. Esa mañana del 20 de febrero Kimberly escribió un último mensaje a su novio: “Bien, que tengas un bonito día”.

Horas después sus padres comenzaron su búsqueda al conocer que no había entrado a clases, a pesar de que había salido de su casa acompañada de su mamá y juntas abordaron el mismo microbús.

Los estudiantes cumplieron seis días de marchas en demanda de justicia para sus compañeras víctimas de desaparición y muerte, seguridad en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Kimberly fue la primera alumna de la UAEM desaparecida y el día de su localización trascendió el extravío de Karol, otra alumna universitaria, pero del Centro de Estudios Profesional de Mazatepec, al surponiente del estado. A Karol la encontraron sin vida el jueves, a un costado de la Laguna de Coatetelco, contiguo a Mazatepec. Su cuerpo será velado este día y mañana será sepultada en el panteón regional, informaron sus familiares.

Los reportes de desapariciones continuaron el mismo jueves cuando los padres de Stephany Alondra Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, denunciaron su extravío, pero horas después la joven colgó un mensaje hablado en sus redes sociales para negar su desaparición. Con esa prueba la Fiscalía desactivó la búsqueda en virtud de tratarse de una “ausencia voluntaria”.

Siguen manifestaciones

Mientras tanto, los estudiantes cumplieron seis días de marchas en demanda de justicia para sus compañeras víctimas de desaparición y muerte, seguridad en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y diálogo con las autoridades universitarias.

Un contingente partió de la Cruz Roja y avanzó hacia la Facultad de Nutrición. Ahí afirmaron que han recibido mensajes de amenazas. “Por cada facultad que tomen, desaparecerá una estudiante mujer”, se lee en los mensajes.

En Zacatepec, sur del estado, un grupo de estudiantes esperaba el arribo de la gobernadora para presidir un evento oficial, pero al ver que no llegaba irrumpieron en la escena y manifestaron su protesta.

En Jojutla, contiguo a Zacatepec, un contingente de universitarios caminó del arco de bienvenida hacia la explanada municipal.

En la Preparatoria número 1 de Cuernavaca, los estudiantes se declararon en paro permanente y afirmaron que mantendrán la suspensión de clases hasta lograr compromisos concretos que garanticen seguridad, mejoras en infraestructura y un ambiente académico satisfactorio.

En este escenario, la gobernadora Margarita González Saravia, convocó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos para que se mantenga en sesión permanente.

El objetivo, dijo, es dar seguimiento puntual a la situación y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia. A la comunidad de la UAEM y a las familias expresó su solidaridad y se comprometió a escuchar a todos los sectores.

Promete justicia

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar aseguró que existen avances en las investigaciones relacionadas con los tres casos de estudiantes universitarias, prometió justicia y sostuvo que se investigan como feminicidio. También afirmó que indagan las amenazas que han recibido los estudiantes que participan en las movilizaciones de protesta.

Explicó que en el caso de Karol hay medidas de protección para cuatro personas cercanas a la estudiante por amenazas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, llamó al diálogo y a la unidad que necesita Morelos. Pidió caminar hacia el entendimiento que requieren las instituciones, la sociedad y, en particular, la comunidad universitaria.

Maldonado se dirigió concretamente a los estudiantes y los llamó a dialogar para atender y buscar, de manera conjunta, soluciones a los temas que preocupan a las y los universitarios, particularmente en materia de seguridad.

