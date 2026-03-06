Más Información
El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este viernes la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), después del mediodía se prevé ambiente cálido, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde y lluvias ligeras aisladas.
Además, activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.
También, soplará viento de dirección Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del sábado podría registrar 12ºC, la madrugada será muy fría en partes altas del sur.
También detalló que, de acuerdo con la imagen de monitoreo del Popocatépetl, no hay reporte reciente de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
“Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo”, concluyó.
