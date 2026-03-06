Los trabajos para rehabilitar los Jardines Centenario e Hidalgo, ubicados en el centro de Coyoacán, con motivo de la visita de turistas en la zona durante la Copa Mundial de Fútbol, continúan.

Sin embargo, la alcaldía comunicó que, debido a la realización de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán en ese espacio, es probable que las obras se reduzcan.

En un recorrido realizado la tarde del martes, se apreció que los trabajos en la Fuente de los Coyotes han concluido y ese espacio, que anteriormente estaba tapiado y las figuras de los animales cubiertas con plástico, ya está liberado.

Decenas de paseantes ya usaban las bancas de color verde pese a que aún estaba cercado por obras de restauración. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La demarcación señaló que al fontanal se le haría el retiro de pintura, rehabilitación de aristas, trabajos de aplanado, limpieza de azulejos y el sellado de grietas y fisuras.

La tarde del martes, la fuente ya había sido llenada con agua, pero aún no funcionaba. Sin embargo, los trabajos en otras áreas del centro de la demarcación continuaban.

EL UNIVERSAL constató que cuadrillas de trabajadores laboraban en la colocación de barandales y el cambio de losetas en el piso.

Uno de los obreros estimó que los trabajos tarden algunas semanas más, ya que hay jardineras en las cuales no se han habilitado barandales.

“Todavía nos faltan unas semanas, de aquel lado nos faltan jardineras y muchos detalles, si te das cuenta”.

El pasado 18 de Febrero, este diario publicó que la alcaldía Coyoacán, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante el incremento de turistas nacionales e internacionales para esas fechas, lleva a cabo la rehabilitación de los jardines Centenario e Hidalgo, ubicados en el centro de la demarcación, así como de la Fuente de los Coyotes y de la cantera.

Durante un recorrido por la zona el pasado martes, decenas de paseantes en la zona ya usaron las bancas color verde con la nueva cromática.

Asimismo, se observó la colocación de carpas para la Feria Internacional del Libro, la cual está programada para comenzar este viernes 6 de marzo y estará instalada en los jardines hasta el día 15 del mes.

Otro grupo de trabajadores seguía con la adecuación de los espacios para el evento cultural.

Paseantes en la zona vieron bien la renovación del espacio público.

“Me parece que está bien, ya le hacía falta su 'manita de gato', va quedando bien ahorita por lo que veo”, dijo Sandra, visitante.

EL UNIVERSAL solicitó a la alcaldía una fecha para la conclusión de la rehabilitación de las explanadas, pero no hubo respuesta.