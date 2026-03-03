Autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) retomaron la discusión sobre que la congestión vial en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y su relación con la calidad del aire y el impacto en la salud, así como la necesidad de mejorar el transporte público y fortalecer la coordinación metropolitana en este sentido.

Lo anterior, durante el foro Congestión Vial en la ZMVM: el problema que dejamos de discutir, donde una de las conclusiones fue que el alza de autos y motos es por falta de alternativas seguras y eficientes, y la congestión afecta la salud y la calidad del aire, por lo que programas como Hoy No Circula requieren actualización basada en evidencia.

En la inauguración del foro, Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe, afirmó que la congestión vial no es sólo un problema de tráfico, sino reflejo de un modelo urbano que no responde a las necesidades actuales y de un sistema de movilidad en el que el transporte público no se consolida como columna vertebral del sistema.