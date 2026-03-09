Empleados de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) denunciaron que desde enero pasado y sin previo aviso, la administración de la institución cerró su edificio sede, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, y reubicó al personal en instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Azcapotzalco, donde ahora comparte espacios y labora en condiciones inadecuadas.

Trabajadores que pidieron omitir su identidad, denunciaron a EL UNIVERSAL que no cuentan con espacios, herramientas de trabajo, mobiliario ni red de internet suficientes para desempeñar sus funciones y atender de manera eficiente y ágil a quienes se acercan a la Procuraduría a solicitar orientación y apoyo.

Narraron que las autoridades de la Profedet argumentaron “de manera general” que el cambio obedecía a cuestiones administrativas y de reorganización interna, aunque se presume que los motivos son presupuestales. Sin embargo, no se les proporcionó información detallada, justificación técnica o sustento documental que permitiera comprender plenamente las razones del cierre del inmueble y su traslado a otras oficinas públicas.

“La información sobre el cierre de las oficinas y el traslado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos fue comunicada de manera verbal y repentina. No existió un documento oficial, circular interna o notificación formal que estableciera las razones, alcances o condiciones del cambio. Esta falta de formalidad generó incertidumbre entre el personal, ya que una decisión de esa magnitud debió haberse comunicado por los canales institucionales correspondientes”, comentó uno de los empleados.

Algunos trabajadores revelaron que es tan pequeño el espacio que les asignaron en la JFCA que han tenido que laborar a distancia, lo que ha impactado la calidad del servicio, pues los trámites que realizan las personas trabajadoras que ven afectados sus derechos en sus centros laborales y acuden a la Profedet son presenciales.

“Las condiciones actuales no son adecuadas para el desempeño digno y eficiente de nuestras funciones. Resulta incongruente que una institución como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuya misión es proteger y garantizar los derechos laborales, incurra en prácticas que vulneran los derechos y condiciones de sus propios trabajadores”, criticó otro de los afectados.

“El derecho a condiciones dignas de trabajo, a un espacio adecuado, a certeza jurídica y a información clara forman parte de los principios básicos que rigen la materia laboral”, señalaron, al exigir que la autoridad emita una comunicación formal, transparente y garantice instalaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, en congruencia con los valores y objetivos de la institución.

Aunque la Profedet publicó el 27 de enero en el Diario Oficial de la Federación que sus nuevas oficinas se ubican en el Eje 4 Norte, se trata de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Hasta el momento no se nos ha informado oficialmente si existirá una nueva sede o si la institución permanecerá de manera definitiva en el espacio que actualmente se nos asignó dentro de la Junta Federal”, señaló uno de los entrevistados, quien comentó que “la falta de comunicación clara y formal incrementa la incertidumbre respecto al futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Los empleados que denunciaron estos hechos culparon a la directora de Administración de la Profedet, Sofía Noé de la Cuesta, a quien también responsabilizan de establecer un régimen laboral de persecución contra los trabajadores.

