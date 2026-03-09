La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido Hilario “N”, alias “El Chihuas”, presunto autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima, quien fue asesinado en 2010.

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó en mensaje a medios que el asesinato de Cavazos Ceballos ocurrió el 21 de noviembre de 2010, en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Colima, cuando un hombre que descendió de un vehículo disparó en contra del exmandatario, quien gobernó entre 2005 y 2009.

“La captura de esta persona fue posible luego de que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación en torno a una organización criminal de la que Hilario “N” probablemente forma parte como pieza clave”, agregó.

“El Chihuas” fue capturado en el municipio de El Parral, en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con Lara López, el sujeto cuenta con distintas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizado y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

Por esta razón, el vocero de la FGR garantizó que el aseguramiento de Hilario “N” resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades.

Ulises Lara resaltó que este operativo se realizó derivado de acciones coordinadas entre instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lara presenta acciones del Gabinete de Seguridad

Abundó que se inhabilitaron 76 toneladas 629 kilos de diversos químicos y 98 mil 66 litros de precursores químicos, entre los que destacan tolueno, plomo, ácido clorhídrico, metanfetamina, hidróxido de amonio, cocaína, entre otros.

En Sinaloa, se destruyeron siete toneladas 677 kilos y 53 mil 266 litros de sustancias y precursores químicos, como acetato de plomo, cianuro de sodio, alcohol bencílico, hidróxido de sodio, entre otros.

Además, de 504 mil 459 pastillas de fentanilo, cerca de 75 kilos y 70 litros de fentanilo y objetos del delito como reactores, una centrifugadora y una destiladora.

El funcionario enfatizó que estas acciones de destrucción de precursores químicos reditúa beneficios para la población, ya que permiten incidir en brindar una mejor calidad de vida y un entorno más seguro a la población.

em