La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM), tras acreditar que 11 personas de nacionalidades colombiana, guatemalteca y ecuatoriana fueron detenidas sin justificación la madrugada del 29 de septiembre de 2023 y, al ser trasladadas, sufrieron un accidente de auto.

Detalló que los 11 migrantes fueron detenidos injustificadamente en el aeropuerto de Mexicali y, al ser trasladados a Tijuana en un vehículo oficial, sufrieron el accidente, donde dos perdieron la vida y nueve resultaron lesionados.

En la recomendación 5/2026, la CNDH exigió la reparación del daño a los migrantes víctimas de este siniestro, e hizo un llamado a garantizar la seguridad en el proceso de traslados.

“La madrugada del 29 de septiembre de 2023, durante el trayecto, la falta de atención e imprudencia de la persona servidora pública que conducía el vehículo oficial donde eran trasladadas provocó un accidente: nueve personas en contexto de movilidad resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad acompañada”, informó.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el INM, entonces bajo la titularidad de Francisco Garduño Yáñez, no instauró un protocolo o medida que velara por la integridad de las personas migrantes.

Condenó que el traslado se realizó bajo la custodia de una servidora pública, en un horario nocturno, con un trayecto de 174.2 kilómetros y sin solicitar la colaboración de alguna corporación de seguridad, lo que vulneró la integridad y vida de las víctimas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó, asimismo, que las autoridades migratorias omitieron seguir el procedimiento para realizar visitas de verificación, establecido en la Ley de Migración y su Reglamento, lo que contribuyó un agravio a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Debido a que había una persona menor de edad, consideró que en este caso también se trastocó el principio del interés superior de la niñez.

Por estas razones, la CNDH solicitó a la persona titular del INM reparar el daño, así como brindar atención médica, psicológica y tanatológica a las víctimas.

De igual forma, hizo un llamado a respetar condiciones de seguridad en los traslados y elaborar lineamientos o instrumentos normativos que regulen al INM para la transportación y presentación de niños y adolescentes migrantes.

