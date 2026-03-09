Más Información

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó avances en la investigación del ataque donde perdió la vida Edgar Rafael Martínez, hijo de , alcaldesa de Bacanora.

La edil también resultó herida durante la agresión armada ocurrida el pasado 24 de febrero en la carretera Mazatán–Hermosillo.

De acuerdo con las investigaciones, tras disparar contra la Jeep Cherokee en la que viajaban madre e hijo, los presuntos agresores abandonaron el vehículo que utilizaban y le prendieron fuego.



Posteriormente huyeron a pie durante aproximadamente dos días hacia un rancho cercano al poblado de El Adivino, dejando en el trayecto equipo táctico, aunque conservaron las armas.

El 5 de marzo, agentes de la fiscalía detuvieron a Víctor Manuel “N”, quien fue plenamente reconocido y confesó su participación en el ataque, así como la de otro sujeto.

Las indagatorias señalan que los agresores habrían disparado contra el vehículo después de que éste realizara un rebase en el tramo carretero.



Según los indicios, ambos se encontraban bajo los al momento del ataque.

La Fiscalía de Sonora identificó al segundo participante como Francisco Uriel Luna Luna, quien ya contaba con una orden de aprehensión previa por homicidio calificado, relacionada con el ataque contra un policía municipal de Hermosillo ocurrido en octubre de 2024 durante un evento en la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Tras obtener una segunda orden de aprehensión en su contra, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un cateo la noche del 6 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala.



Sin embargo, el sospechoso quien ya sabía de la detención de su presunto cómplice, esperaba dentro del inmueble y abrió fuego contra los agentes.

Durante el, Luna Luna fue abatido.

En el operativo resultaron lesionados dos agentes de la AMIC: uno con fractura de fémur y otro con heridas por esquirlas en el rostro. Ambos se encuentran fuera de peligro y en recuperación.

Durante la diligencia fueron aseguradas diversas armas y equipo táctico, entre ellas una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros con serie borrada, además de cargadores de disco de alta capacidad, cartuchos útiles, un cañón de arma de fuego tipo fusil y una granada de fragmentación.



Los peritajes de balística forense confirmaron que el fusil asegurado fue utilizado en el ataque donde murió Édgar Martínez Biebrich.

Además, el dictamen toxicológico practicado durante la necropsia del presunto agresor abatido arrojó resultado positivo a anfetaminas y metanfetaminas.

Presunta célula criminal

La Fiscalía del Estado señaló que Víctor Manuel “N”, actualmente en prisión, y Francisco Uriel Luna Luna fueron identificados como integrantes de una célula criminal que opera en la región de El Adivino.

Las investigaciones también establecieron que no existía un conflicto previo entre dicho grupo y la alcaldesa de Bacanora ni con su hijo.

La Fiscalía de Sonora indicó que continúa con el análisis de los indicios asegurados y con las investigaciones para esclarecer totalmente el caso.

aov

