Cuautla, Mor.- Esli Ali Hernández Reyes, abogado penalista, fue reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana en el municipio de Cuautla, oriente del estado. Hasta el año pasado se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de la Región Oriente de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, Hernández Reyes fue visto por última vez el pasado sábado, sin que hasta ahora se conozca información oficial sobre su paradero.

El abogado es recordado por su cercanía con el exfiscal regional Alejandro Chávez Carmona, sin embargo, su carrera en el servicio público terminó abruptamente en abril de 2025 cuando fue destituido de su cargo tras una serie de quejas ciudadanas que lo señalaban por presuntas irregularidades y una deficiente integración en diversas carpetas de investigación.

Tras su salida de la institución, el litigante inició una demanda laboral contra la Fiscalía General del Estado de Morelos alegando despido injustificado. En meses recientes, se había convertido en una figura crítica de su antiguo lugar de trabajo, integrándose a un grupo de abogados locales dedicados a señalar públicamente las deficiencias y omisiones de la Fiscalía Regional Oriente.

Reportan desaparición de abogado penalista en el municipio de Cuautla, Morelos (09/03/2026). Foto: Especial

Ficha de búsqueda

En la ficha de Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se indica que el abogado tiene 39 años, mide 1.66, es de complexión delgada, de tez blanco y ojos color café claros, grandes y ceja poblada.

Su cabello es castaño, corto y tiene como rasgos físicos distintivos una cicatriz de aproximadamente 5 centímetros en la barbilla, otra en la parte inferior derecha del abdomen por operación de apéndice; un tatuaje en el brazo de una cruz negra con colores alrededor, otro tatuaje de un corazón de color negro con una "l" en el centro con colores alrededor en el hombreo derecho, y en las costillas de lado derecho tiene grabado el nombre de "Iveth Avelar" en color negro con un corazón rojo.

