Mérida, Yucatán.– Una de 62 años de edad se registró en el fraccionamiento Francisco de Montejo, al norte de Mérida.

La víctima reportó que un vehículo le cerró el paso mientras conducía y que dos personas descendieron para obligarla a bajar de su automóvil.

En el hecho le quitaron su bolso y le propinaron golpes en el rostro.

La mujer señaló que regresaba a su domicilio después de acudir a un casino, ubicado en Plaza Galerías Mérida. Tras la recibió atención médica y fue trasladada a un hospital para valoración.

Las primeras indagatorias consideran una posible relación con préstamos informales dirigidos a personas con ludopatía, principalmente personas de la tercera edad.

Esta línea de análisis señala que prestamistas ofrecen dinero a clientes de centros de apuestas y exigen pago mediante presión ante retrasos.

Este medio día, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, por su probable participación en el en contra de esta mujer de la tercera edad.

La SSP activó un trabajo coordinado de análisis mediante el sistema de videovigilancia del C5i y agentes de investigación, lo que permitió identificar y detener a R.T.G., de 58 años, originario de Tlaxcala, y C.I.V.M., de 39 años, originaria de Tabasco.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del ataque a la mujer adulta mayor, quien permanece en el hospital.

