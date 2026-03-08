Toluca, Méx.- Una mujer de nombre Evelyn difundió en redes sociales su testimonio sobre la agresión que sufrió en su domicilio ubicado en el municipio de Toluca, siendo víctima de robo, agresiones físicas y sexuales.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de marzo, alrededor de las 8:40 horas y los hechos fueron captados por cámaras de seguridad interna. El video muestra imágenes del momento en el que un sujeto ingresa a la vivienda de la mujer, forcejean, le arrebata el control de su portón eléctrico y deja ingresar a otras tres personas.

“Dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas, todo esto mientras robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas, yo estaba aterrada, temía por mi vida”, expresó Evelyn.

Y agregó que recibió amenazas con hacerle daño a su hijo, asegurando que conocían su nombre y el de la escuela donde estudiaba.

Así, con el objetivo de que los sujetos sean detenidos, publicó los videos que captaron las cámaras de seguridad en donde se observan los rostros de tres de los implicados y pidió a la ciudadanía denunciarlos en caso de reconocerlos como actores de otros delitos. “Yo ya hice mi denuncia, pero necesito su ayuda”, agrega.

