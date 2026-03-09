Con un desfile encabezado por una representación de las 32 entidades del país que competirán del 7 al 15 de marzo, inició la XXII edición de la Espartaqueada Deportiva Nacional 2026, en Tecomatlán, Puebla, en donde Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, dijo que esta justa deportiva está diseñada como una vacuna contra los males que buscan controlar la mente de los jóvenes mexicanos, como los son la adicción al celular y a las drogas: “Tenemos que luchar e impedir que los jóvenes consuman droga y el remedio que da Antorcha es practicar y promover el deporte. Acerquémonos al pensamiento crítico y analítico y al espíritu fraterno y revolucionario de la Espartaqueada de Antorcha”.

Ante más de 10 mil asistentes en la Plaza de Toros “La Antorcha”, Córdova Morán dijo que actualmente se libra una batalla por el control del mundo; una visible, por el terreno económico y militar; y otra más oculta, por el control de las mentes, por medio de la adicción, que afecta principalmente a los jóvenes y que alimenta a una industria de millones de dólares controlada por las instituciones y la banca: “El principal consumidor de drogas es Estados Unidos, no quieren acabar con la droga, sólo con la competencia, la mayoría de dinero se lava en la banca norteamericana. No es el negocio de operadores de segundo y tercer nivel, los verdaderos encargados están en los aparatos de gobierno estadounidense”, dijo.

Inicia la XXII edición de la Espartaqueada Deportiva Nacional 2026 en Tecomatlán, Puebla. Foto: Cortesía

Leer también Gobierno de Morelos anuncia plan de seguridad universitaria; buscan frenar violencia contra estudiantes

Por otra parte, explicó que la batalla armada, que amenaza peligrosamente con una Tercera Guerra Mundial, es porque el imperialismo norteamericano está perdiendo aceleradamente el poder económico, con un país desindustrializado y una tasa de retorno de los capitales que va para abajo, por lo que busca a toda costa, dominar los países que aún no están a su merced, como lo son los miembros de los BRICS. En este sentido, dijo que la guerra que actualmente se libra entre Estados Unidos e Irán no tiene otra intención más que debilitar a China (principal competidor económico) “La guerra es realmente contra China, ya que Irán es clave para su comercio. Buscan provocar que China no tenga una ruta para la importación de petróleo y la exportación de mercancías. Buscan cambiar el régimen iraní e instaurar un caos total como anteriormente lo han hecho en Libia, para cerrar el Estrecho de Ormuz. Es una guerra por el dominio del mundo”.

Ante esto, el líder del antorchismo nacional dijo que los jóvenes no se deben dejar engañar, ya que la guerra actual “no se puede llevar a cabo sin el apoyo de la opinión pública, por eso la guerra más peligrosa es una que no se ve, es la lucha por el dominio de la mente de la humanidad. Y los pueblos son los que pueden y deben levantarse para impedir que esto suceda”.

Por su parte, Avelino Rivera Campos, presidente municipal de Tecomatlán y anfitrión de este evento, dio una cálida bienvenida a los deportistas que visitarán el municipio durante los siguientes nueve días, ya que “esta justa es la única hecha por el pueblo y para el pueblo. Y este esfuerzo se realiza con el propósito de cultivar la mente y el espíritu, de convertirlos a todos en hombres y mujeres más humanos y solidarios, que el mundo necesita hoy, más que nunca. Urge un país más solidario, fraterno, donde todos seamos hermanos, es a lo que los invita Antorcha”, dijo.

El evento estuvo engalanado por una exhibición de gimnasia rítmica con música tradicional mexicana, a cargo de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica y por los Grupos Nacionales Culturales de Antorcha que interpretaron las canciones “México lindo y querido” y “Yo me muero donde quiera”.

La Espartaqueada Deportiva reunirá durante nueve días a miles de deportistas provenientes de todos los estados del país, quienes competirán en diversas disciplinas con el objetivo de impulsar el deporte masivo y promover una juventud sana y vigorosa al servicio de México.

Asistente en la Plaza de Toros la Antorcha disfrutan de evento deportivo. Foto: Cortesía

Leer también Semar asegura casi 220 kilos de metanfetamina y cocaína en puerto de Veracruz; droga estaba oculta en piedra laja