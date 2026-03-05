Diputadas y diputados federales fueron managers honorarios de la jornada “Boxeo por la Paz: Ring de Campeones” que se llevó a cabo en el Barrio de la Plaza Tlaxcoaque, en la Alcaldía Cuauhtémoc, con boxeadores provenientes de distintos barrios como la Merced y Tepito.

Con una cartelera integrada por 14 combates, y la participación de figuras emblemáticas del boxeo mexicano, vecinas, vecinos, jóvenes deportistas e invitados especiales, disfrutaron de un espectáculo que busca consolidar al deporte como herramienta de reconciliación social y reconstrucción del tejido comunitario.

Jornada “Boxeo por la Paz: Ring de Campeones” que se llevó a cabo en el Barrio de en la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: especial

La diputada federal por Morena, María Rosete Sánchez, explicó que la jornada forma parte de las acciones impulsadas a un año del Acuerdo por la Paz firmado en Tepito, una agenda que promueve la recuperación del espacio público, la participación juvenil y la generación de oportunidades reales desde los barrios, a través del impulso al deporte.

El evento contó con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo y la presencia especial de la campeona mundial Mariana "La Barbie" Juárez, así como de legisladoras, legisladores y representantes institucionales que se sumaron como símbolo de unidad y corresponsabilidad social y compromiso político con la juventud.

Tras la inauguración, Rosete Sánchez subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada “desde distintas trincheras” para abrir espacios de formación y desarrollo para jóvenes en el deporte.

Además de la función de boxeo, se instalaron stands informativos de la Secretaría de las Mujeres y módulos de salud con pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C, integrando un enfoque preventivo y social a la jornada.

“Boxeo por la Paz: Ring de Campeones, reafirma que la paz no es un discurso, sino una acción permanente que se construye desde el territorio, con oportunidades reales, participación ciudadana y compromiso institucional”, concluyó la legisladora.

