La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló el concurso con el que se rifará su boleto inaugural para la Copa del Mundo 2026 que decidió regalar a una joven mexicana.

Se llama "Representa a México en la Inauguración del Mundial” y está dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años. Explicó que el objetivo es que una joven represente al país en la ceremonia inaugural.

“El concurso se llama ‘Representa a México en la Inauguración del Mundial’. Este es el boleto 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar”, señaló la presidenta.

Sheinbaum destacó que busca dar la oportunidad a una joven que practique fútbol, al considerar que puede ser una gran representante del país en un evento de alcance mundial.

“Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar”, expresó.

¿Quién puede concursar por el boleto de inauguración de Sheinbaum?

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deberán enviar un video de un minuto mostrando sus habilidades con el balón, específicamente realizando dominadas.

El material deberá subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, y algunos de los videos también serán difundidos en las redes sociales del programa.

La Presidenta explicó que la joven seleccionada representará a México durante la inauguración del Mundial, en una decisión que será tomada por un comité de juezas invitadas por el gobierno federal.

¿Cuándo comienzan las inscripciones para concursar por el boleto de Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el concurso para regalar su boleto a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 abrirá su convocatoria el próximo lunes y permanecerá disponible hasta el 10 de abril.

Durante su conferencia, la Mandataria federal explicó que actualmente solo existe un boleto —identificado como el 001— para asistir al partido inaugural que se realizará el 11 de junio en el Estadio Azteca, aunque señaló que su gobierno podría valorar la posibilidad de entregar más entradas, aclaró que buscarían patrocinadores.

Indicó que se analizará si es posible otorgar boletos adicionales a quienes obtengan el segundo y tercer lugar en el concurso, cuya dinámica consiste en enviar un video realizando dominadas con el balón.

Sheinbaum agregó que todos los videos participantes serán difundidos en las redes sociales del programa Mundial Social, con el objetivo de reconocer a las jóvenes que participen en esta convocatoria para representar a México en la inauguración del torneo.

