Más Información

Mundial 2026: Gobierno niega cancelación de 800 habitaciones de hotel en CDMX; solo se liberaron

Mundial 2026: Gobierno niega cancelación de 800 habitaciones de hotel en CDMX; solo se liberaron

Gran Premio de Australia 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1

Gran Premio de Australia 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1

América se lleva los mejores MEMES, tras perder ante Juárez; la afición no los perdona

América se lleva los mejores MEMES, tras perder ante Juárez; la afición no los perdona

Mikel Arriola ve a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca "por amor propio"

Mikel Arriola ve a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca "por amor propio"

Resultados en salto alientan 

Resultados en salto alientan 

Con apenas 15 años de edad, han irrumpido en el alto rendimiento con la fuerza de quienes están destinadas a transformar el .

En cada salto de las gemelas se refleja un recordatorio de lo que debería significar ser mujer en México: Avanzar sin miedo, romper techos que parecían inalcanzables y convertir los sueños en metas.

“Formar parte de las mujeres que han logrado grandes éxitos representa mucho para nosotras, ya que ponemos todo nuestro esfuerzo. Las mujeres de México vamos por todo siempre, eso nos caracteriza. Los resultados y triunfos de otras mujeres nos hacen sentir orgullosas”, expresó Lia, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también

Celebran el éxito de más deportistas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Celebran el éxito de más deportistas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Las hermanas, convertidas en ejemplo para miles de niñas que sueñan con seguir sus pasos y representar al país, agradecieron el reconocimiento, el cual las impulsa a obtener mejores resultados.

“Me motiva que las niñas pequeñas se nos acerquen, que nos miren y pidan consejos. Eso nos inspira a buscar mejores resultados en cada competencia. Cada vez, nos conocen más, y se siente bonito comprobar que el trabajo da frutos”, señaló Mia.

Con el objetivo de escribir nuevos capítulos en su trayectoria deportiva, las gemelas se mostraron satisfechas de formar parte de una lista de atletas que, con sus logros, colocan al país en lo más alto.

“Es muy especial formar parte de una generación de mujeres mexicanas exitosas en el deporte”, finalizó Lia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS