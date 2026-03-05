Mia y Lia Cueva, el respaldo incondicional detrás de Suri

Con 16 años de edad, Suri Cueva Lobato volvió a demostrar por qué es una de las joyas más prometedoras dentro de los clavados mexicanos.

La mayor de las hermanas Cueva terminó en la posición 12 de la final de plataforma 10 metros en la Copa del Mundo de Montreal, un resultado que confirma su acelerado ascenso dentro del equipo mayor.

Más allá del puesto obtenido, su presencia en una final mundialista reafirma el papel que ha asumido desde pequeña: El de pionera y guía para las gemelas con las que ha compartido todo.

Fue Suri quien abrió camino en la plataforma y —sin buscarlo— se convirtió en la inspiración de Lia y Mia, quienes dejaron la gimnasia para seguirla en la fosa.

Desde entonces, las tres han formado un pequeño clan que se impulsa mutuamente en cada competencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, sus hermanas explicaron que —en los días difíciles— son ellas quienes sostienen a la mayor y le recuerdan que su ejemplo fue el origen de este sueño compartido que hoy viven.

“Nosotras siempre tratamos de echarnos muchas porras. Ahora, no nos ha tocado estar tan juntas, ya que Suri compite en plataforma, pero procuramos decirle que estamos con ella. Sabemos que es un proceso y que en el deporte hay días buenos y malos. Ella sabe lo importante que es para nosotras”, confesó Lia.

Para las gemelas, compartir competencias internacionales con Suri ha sido uno de los mayores regalos que les ha dado el deporte. Revelan que, cada vez que la ven subir a la plataforma, sienten nervios, pero también una certeza absoluta, ya que conocen su capacidad.

“Hay mucho más nervio al verla competir que en nuestra prueba. Sabemos que se prepara para cada clavado y que siempre hará un buen trabajo”, sentenció Mia.