Mia, Lia y Suri Cueva, las hermanas que quieren hacer historia en Los Ángeles 2028

En el mundo de los clavados, un nuevo linaje comienza a escribir su historia: Las Cueva Lobato. Mia, Lia y Suri han irrumpido con fuerza, han acumulado medallas y demostraciones de técnica impecable que las han catapultado a la élite.

Más allá de los triunfos inmediatos, las gemelas y su hermana comparten un sueño: Llegar juntas a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y regalarle a México una presea.

La ilusión, confesada en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, refleja no sólo la ambición deportiva, sino también la fortaleza de una familia que se ha propuesto dejar su nombre en la historia tricolor.

“Entrenamos muy duro para lograr un buen resultado, y eso queremos. Todos los días, hacemos muchas repeticiones de los clavados de nuestra prueba para aspirar a una medalla. Que estemos las tres nos hace sentir muy felices; es un logro, por ese sueño que compartimos de llegar juntas a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028”, comentó Lia.

Las clavadistas mexicanas, quienes apenas en su quinta competencia mundial han aportado tres preseas al país, hablaron de lo especial que ha sido representar a México y del orgullo familiar que esto significa.

“Hay mucho orgullo por representar a México... También es una gran responsabilidad. Estamos felices de portar el uniforme. Nos emociona ir a cada competencia y buscar ponerlo en lo más alto. Tenemos el apoyo de toda nuestra familia en Guadalajara y eso nos da fuerza para alcanzar los resultados que buscamos. Sabemos que nos falta mucho por aprender, pero siempre damos lo mejor de nosotras”, sentenció Mia.