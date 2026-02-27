Equipo mexicano de clavados conquista la medalla de plata en Copa Mundial de Canadá

México sigue brillando en los clavados, no importa en qué ligar del mundo estén. Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez conquistaron la medalla de plata en la prueba de equipo mixto con un puntaje de 460.85.

La delegación mexicana alcanzó el segundo lugar del podio tras una buena actuación, quedando a nueve unidades del equipo chino que se colgó el metal dorado 469.40. El podio fue completado por Canadá que aseguró el bronce con 448.80 puntos.

Jiuyuan Zheng, Renjie Zhao, Jiaxi Cui y Jian Chen fueron el cuarteto chino que se alzó como el mejor equipo en esta prueba. Por parte de los canadienses el equipo fue completado por Katelyn Hongo, Mate Cullen, Mia Valle y Natán Zsombor-Murray.

Con 460.85 puntos, la selección nacional conquistó la plata en equipo mixto, al ubicarse solo detrás de China y por encima de Canadá.



El equipo, integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez, reafirma el protagonismo de México en los clavados. 🇲🇽 pic.twitter.com/fP9wQyp9GB — CONADE (@conadeoficial) February 28, 2026

Esta noticia llega en un momento de tensión para el deporte acuático en México, ya que la World Aquatics confirmó la cancelación del Mundial de Clavados en Guadalajara, el cual estaba previsto para desarrollarse del 5 al 8 de marzo en el centro ubicado en Zapopan.

Durante estas últimas horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que buscarán hablar con el organismo para buscar que la competencia se mantenga en aquella ciudad. De igual manera, se maneja la versión de tenerla en Ciudad de México, aunque de momento no se ha confirmado nada de esta información.