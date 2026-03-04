Paciencia y trabajo, las claves para el continuo crecimiento de la Liga Mexicana de Softbol

La Liga Mexicana de Softbol está apenas en su tercera temporada y —durante ese periodo— el crecimiento es prometedor, pero Daniela Leal sabe que deben ir poco a poco.

En febrero, hicieron historia al organizar su primer Home Run Derby y Juego de Estrellas, en León, Guanajuato. Durante esos dos días de gran emoción, la afición se hizo presente y confirmó que el interés en el circuito va en ascenso.

“[Es] una bendición poder estar viviendo ahorita este momento, en el que la ola está creciendo cada vez más”, comentó la directora de la LMS.

Además de sentirse orgullosa por el aumento en la atención hacia el deporte, Daniela refleja su felicidad por ver a niñas aspirar a ser como las jugadoras a las que siguen.

“Los fans ya se están identificando con las jugadoras y ya hay niñas que no tienen que ir muy lejos para decir ‘ella es mi heroína’”, manifestó.

Así como busca acaparar la mirada de la afición, la mandamás del circuito continúa buscando mayor patrocinio para fortalecer el tema comercial.

“En la parte estratégica, estamos logrando que las marcas también confíen en el proyecto y en lo que estamos haciendo. Aquí en México, el deporte femenil está creciendo muchísimo, y el softbol no se está quedando atrás”, presumió.

Con peloteras de todas partes del mundo, más las mexicanas, el nivel de la Liga es alto y Daniela la coloca dentro de las mejores tres en el orbe. Sin embargo, sabe que, para seguir adelante, deben navegar con paciencia y trabajo.