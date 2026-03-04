Daniela Leal describe cómo “un sueño” estar al frente de la Liga Mexicana de Softbol

Antes de ocupar la silla de directora de la Liga Mexicana de Softbol, Daniela Leal fue pelotera en el ambicioso proyecto que hoy continúa consolidándose como un circuito de primer nivel.

Por su mente nunca pasó la posibilidad de estar al frente del deporte que tanto le dio, pero ahora que vive esta etapa, se declara emocionada y consciente del gran reto que representa.

“[Significa] mucha emoción y mucha responsabilidad. La verdad es que, ni en mis mayores sueños, me imaginé estar a la cabeza del deporte que me ha dado tanto”, compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Murió Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y organizador del Mundial México 1986

Aunque la responsabilidad es bastante, ella se enfoca en disfrutar al máximo ser parte de un histórico grupo que abre camino para esta disciplina.

“Sí te puedo decir que, aun cuando no lo soñé, es el trabajo de mis sueños y trato de disfrutarlo al máximo todos los días que he estado a la cabeza”, afirmó.

Su paso por el diamante, combinado con su preparación académica, la colocaron como la mujer ideal para liderar este ambicioso proyecto.

Lee también Benjamín Gil llega con fe al Clásico Mundial de Beisbol 2026

La exjugadora tomó toda esa experiencia dentro del campo para saber qué mejorar.

“Como jugadora, puedes ver muchos aspectos que después consideras que se necesitan cambiar. Ayudó mucho que el primer año yo lo viviera como jugadora, y que para el segundo pudiera estar a la cabeza, ya que pude darme cuenta de las necesidades que tenía en la parte deportiva”, aseveró la hoy ejecutiva.

El paso del campo a la dirección ha sido fácil, porque “esa pasión que tenía como jugadora la traje al escritorio”, confiesa Leal, emocionada y convencida de lo que puede lograr.

“Me hubiera encantado que esta Liga hubiera existido 10 años atrás, pero estoy contenta de que hoy en día ya existe y que todas las peloteras puedan jugar y tengan la realidad ya en casa”, finalizó —orgullosa— Leal.