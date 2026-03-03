A unos días del arranque del Clásico Mundial de Beisbol 2026, el manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, se mostró optimista sobre lo que le espera a la novena tricolor, luego del camino recorrido desde la histórica participación en 2023.

En charla con EL UNIVERSAL Deportes, el Matador enfatizó que México ya dejó atrás la etapa de sólo aspirar y ahora cuenta con las herramientas para competir de tú a tú contra las potencias mundiales.

“El mensaje más contundente con el que me quedo es que le quedó claro a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestra afición, a nuestro país, que quizá no somos la potencia en el beisbol, pero sí tenemos con qué, no nada más para aspirar, sí tenemos con qué ganar”, afirmó Gil, embajador de la marca de relojes ORIS.

El también manejador de los Charros de Jalisco recordó el dramático duelo de semifinales contra Japón en 2023, donde México cayó (5-6) tras liderar gran parte del juego.

“Nos quedamos a 30 outs [de ser campeones]; de haber sacado los tres outs en la novena [entrada] contra Japón, hubiéramos enfrentado a un equipo [Estados Unidos] al que anteriormente ya le habíamos ganado. El resultado que iba a ser, no lo sabemos, pero nos hace creer que teníamos posibilidades de ganar”, manifestó el manager.

El Tricolor integra el Grupo B, junto a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia.